Продолжил разговор: екатеринбуржца обвиняют в убийстве автомобилиста из-за замечания

По версии следствия, вечером 27 июня 2020 года, обвиняемый, будучи в нетрезвом состоянии, у одного из домов по улице Волгоградской вступил в конфликт с мужчиной 1996 года рождения. По имеющейся информации, причиной конфликта стало замечание, сделанное пострадавшим по поводу неаккуратного поведения возле автомобиля. Обвиняемого это оскорбило. Он сходил к себе домой, взял нож и вышел из дома, чтобы продолжить разговор. В ходе него конфликт вспыхнул с новой силой. В результате обвиняемый нанес оппоненту ножевое ранение, оказавшееся смертельным.