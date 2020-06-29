В Нижнем Тагиле демонтировали качели в парке после падения одиннадцатилетней девочки
В Парке культуры и отдыха в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила снесли старые качели и «освежили» центральный вход.
Парк обслуживается ООО «КомАвтоТранс» — организацию обязали демонтировать все старые качели после происшествия на детской площадке. Теперь территорию места отдыха украшают только ажурные постаменты, на которых ранее крепились подвесные конструкции. Решение о сносе качелей было инициировано администрацией Нижнего Тагила — об этом редакции TagilCity.ru рассказали в мэрии после инцидента. В итоге, качели действительно демонтировали.
Помимо этого подрядчик покрасил центральный вход в парк. А в следующем году место для отдыха тагильчан на Тагилстрое ждёт реконструкция — об этом ранее рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Напомним, одиннадцатилетняя девочка стала жертвой старых игровых комплексов — во время игр подвесные качели упали ребёнку на голову. В итоге у девочки врачи диагностировали сотрясение мозга и ушибы. По факту травмирования ребёнка на детской площадке прокуратура района провела проверку, а СК возбудил уголовное дело.