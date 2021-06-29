Парня пришлось доставлять вертолетом в Екатеринбург после избиения в клубе Асбеста

В ночь с 25 на 26 июня в ночном клубе Асбеста неизвестные граждане избили 19-летнего молодого человека. Он получил серьезные травмы, после которых его пришлось доставлять вертолетом в Екатеринбург в больницу № 23.

По словам матери пострадавшего, ЧП произошло в клубе «Неон». Туда уралец отравился вместе с дядей и другом. Теперь у него сломаны два ребра, раздроблена нижняя челюсть, порваны губы и щеки, перелом лобной кости и черепно-мозговая травма средней тяжести. Женщина сообщила, что после того, как ее сын пришел в клуб, к нему и остальным подошел неизвестный и попросил его дядю выйти на улицу «поговорить». Тот отказался выполнять просьбу, после чего получил удар. Увидев это, молодой человек сам ударил нападавшего, однако дядя этого не заметил, так как ушел в туалет, чтобы умыться. В результате компания вытащила парня на улицу и завела в угол клуба, который не просматривается. Там его по одному избивали. Женщина обратилась с заявлениями в полицию, прокуратуру и следственный комитет, сообщает Е1. По словам главы регионального главка МВД Валерия Горелых, уралец с использованием вертолета был доставлен в больницу Екатеринбурга. На данный момент медики предпринимают комплекс необходимых мер, чтобы спасти жизнь молодого человека. Личность подозреваемого также была установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый за похожие преступления гражданин 1993 года рождения, который в 2018 году покинул места лишения свободы. Сыщики уголовного розыска изъяли съемки с камер видеонаблюдения и ряд вещдоков, а также опросили очевидцев и персонал увеселительного заведения,подчеркнул полковник Горелых. Теперь по факту происшествия следственным подразделением ОВД Асбеста возбуждено и расследуется уголовное дело. Однако не исключается, что подозреваемый подался в бега. Теперь его разыскивает полиция. Напомним, компания южан в масках и спортивных костюмах 20 июня избила девятиклассника напротив ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге. По словам пострадавшего Петра, на него напали около десяти человек. Толпа южан в масках на глазах у прохожих избила школьника в Екатеринбурге

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