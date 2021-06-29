Похищенный во дворе жилого дома в Екатеринбурге мужчина оказался поваром из Китая

Похищенный 28 июня ночью мужчина из двора жилого дома на улице Фурманова, 35 в Екатеринбурге оказался поваром из Китая. Ему 50 лет и работает он в кафе «Нихао», которое расположено там же.

Мужчину зовут Лю. Он работает легально, по трудовому договору, пишет Е1 со ссылкой на коллег похищенного. Мужчина работал поваром традиционной китайской кухни. Сначала он трудился в Челябинске, но затем перебрался в Екатеринбург, так как ему пообещали оплату повыше. Коллеги считают, что похищение может быть связано с предыдущим работодателем Лю. В полиции сообщили, что похищенный мужчина жив и здоров. Однако пока подробности произошедшего не раскрывают. Напомним, мужчину затолкали в машину неизвестные. Он звал на помощь. На месте работали Росгвардия и полиция. Неизвестные похитили во дворе жилого дома мужчину ночью в Екатеринбурге

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