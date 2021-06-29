Таксист прервал заказ для спасения из пожара 81-летней пенсионерки в Алапаевске

Пожар случился в ночь с 16 на 17 июня. Таксист Вячеслав Ахмедов подвозил пассажирку из микрорайона Северный в Рабочий городок, но увидев пожар, решил поехать на место происшествия, пишет «КП-Екатеринбург».
Сам Вячеслав рассказывает, что решил, вдруг в доме кто-то спит и не знает о пожаре. Когда мужчина подъехал к месту, то увидел, что огонь с дворовых построек подбирается к дому. Внутри находилась 81-летняя женщина, которая не знает о пожаре.
Мужчина забежал в дом и предупредил пенсионерку о пожаре, на что она посоветовала вызвать пожарных. После этого Вячеслав вызвал пожарных и начал помогать женщине выбраться из дома и собрать документы.
Также на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, которые тоже увидели огонь, и один из местных жителей. Мужчины помогли вынести на улицу мебель и другие вещи.
Вячеслав отмечает, что дом при пожаре не пострадал. Спасители внесли обратно в дом вещи после тушение и уехали.
Напомним, 19 июня в Сухом Логу участковый Андрей Деревяшин и стажер полиции Максим Ширикалов спасли двух тонущих в реке детей. Они заметили их во время патрулирования берега реки.