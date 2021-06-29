Таксист прервал заказ для спасения из пожара 81-летней пенсионерки в Алапаевске

Сам Вячеслав рассказывает, что решил, вдруг в доме кто-то спит и не знает о пожаре. Когда мужчина подъехал к месту, то увидел, что огонь с дворовых построек подбирается к дому. Внутри находилась 81-летняя женщина, которая не знает о пожаре.