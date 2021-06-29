Труп убитой соседки почти месяц хранил уралец за диваном в Богдановиче

Труп убитой соседки почти месяц хранил уралец за диваном в Богдановиче
Труп убитой соседки почти месяц хранил уралец за диваном в Богдановиче
Сегодня, 15:34ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Житель Богдановича, убивший с помощью ножа свою соседку, почти месяц прятал её тело в комнате, где произошло преступление.

Во время совместного распития алкогольных напитков между мужчиной и его соседкой вспыхнула ссора на почве личных неприязненных отношений. Мужчина, которому во время конфликта пришла мысль об убийстве знакомой, взял нож и нанёс женщине не менее 3 ударов в грудную клетку и брюшную полость. От многочисленных ножевых ранений она скончалась, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Преступник осознал, что он может быть привлечён к уголовной ответственности, решил скрыть следы преступления. От ножа он избавился, а убитую оставил в комнате, спрятав её за диван. При это на протяжении некоторого времени он продолжал находиться в этой комнате и употреблял алкоголь.

Когда прошло около месяца с момента совершения преступления, подсудимый, понимая, что тело могут обнаружить, решил избавить от него. Взяв санки, он отвёз труп к заброшенным гаражам, и там в смотровой яме одного из гаражей его спрятал.

Свою вину в мужчина полностью признал и раскаялся в содеянном. Кроме того, он написал явку с повинной и активно сотрудничал со следствием.

Богдановичский городской суд приговорил преступника к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В законную силу приговор не вступил.

Напомним, 9 января 2021 года в селе Артинского района во время совместного распития алкоголя между мужчинами началась драка. Один из мужчин случайно промахнулся и ударил женщину, которая находилась неподалёку от них. Она получила закрытую черепно-мозговую травму. Женщина жаловалась на головную боль, после чего ушла спать и скончалась от полученной травмы. Мужчину, по вине которого умерла женщина, приговорили к 1 году и 1 месяцу колонии-поселения.

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