Женщину на пешеходном переходе насмерть сбила грузовая «ГАЗель» в Екатеринбурге

63-летнюю женщину-пешехода на «зебре» на Эльмаше в Екатеринбурге сбил водитель грузовой «ГАЗели». От полученных травм она скончалась в больнице.

Смертельная авария произошла на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге около 17.00 в понедельник 28 июня. Водитель «ГАЗ» при повороте на улицу Шефская не заметил женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга Е1. В результате наезда 63-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована в 36-ю городскую больницу на карете «скорой помощи». Однако спасти ей жизнь врачам не удалось. В данный момент по факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка. Напомним, утром 28 июня водитель «ГАЗели» сбил пешехода на «зебре» в Нижнем Тагиле. В результате ДТП 37-летний мужчина был госпитализирован с травмами головы и ушибом грудной клетки. Водитель «ГАЗели» сбил пешехода на «зебре» в Нижнем Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter