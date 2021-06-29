Женщину на пешеходном переходе насмерть сбила грузовая «ГАЗель» в Екатеринбурге

Женщину на пешеходном переходе насмерть сбила грузовая «ГАЗель» в Екатеринбурге
Женщину на пешеходном переходе насмерть сбила грузовая «ГАЗель» в Екатеринбурге
Сегодня, 12:51ПроисшествияФото: Е1.RU
63-летнюю женщину-пешехода на «зебре» на Эльмаше в Екатеринбурге сбил водитель грузовой «ГАЗели». От полученных травм она скончалась в больнице.

Смертельная авария произошла на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге около 17.00 в понедельник 28 июня.

Водитель «ГАЗ» при повороте на улицу Шефская не заметил женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга Е1.

В результате наезда 63-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована в 36-ю городскую больницу на карете «скорой помощи». Однако спасти ей жизнь врачам не удалось.

В данный момент по факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка.

Напомним, утром 28 июня водитель «ГАЗели» сбил пешехода на «зебре» в Нижнем Тагиле. В результате ДТП 37-летний мужчина был госпитализирован с травмами головы и ушибом грудной клетки.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
происшествиепешеходный переходженщинадтпгазельпешеходсмертельное дтпЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы