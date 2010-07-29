Страшное ДТП произошло в Свердловской области

На 40 км автодороги Серов-Сосьва около 13.30 водитель на высокой скорости не справился с управлением своего «ВАЗ 21099», выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик «Урал». В ходе осмотра места трагедии милиционеры установили, что водитель автомашины ВАЗ-21099 сине-голубого цвета Сергей Кулычин 1978 г. рождения, который работал на предприятии «Такси доступное», в районе сужения автодороги вблизи моста на повороте на большой скорости не справился с управлением автомобиля. Машину выбросило на полосу встречного движения. В результате она столкнулась с мощным грузовиком-лесовозом марки «Урал».Водитель и пассажир грузовика не пострадали. Лесовоз возвращался с поселка Сотрино, куда отвозил оборудование для тушения пожара. По словам водителя, «Урал» двигался со скоростью 60 км/ч, когда навстречу вылетела «девяносто девятая».