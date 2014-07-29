Массовая авария в Нижнем Тагиле: сегодня «встретились» семь автомобилей (ФОТО)

Все случилось на перекрестке Пархоменко-Газетная в утренние часы примерно в 7:30. Причины аварии пока неизвестны, однако, можно предположить, что все произошло по одному сценарию с недавней аварией на Черноисточинском шоссе. Возможно, пока одни стояли на перекрестке, «гонщик» не сумел затормозить и допустил столкновение со стоящими авто.

Судя по фотографии, которую предоставил пользователь TagilCity.ru Алексей, участники – семь автомобилей. Самый сильный удар пришелся на задние авто. Кто виновник аварии – непонятно.

В дежурной части ГИБДД сообщили, что причины аварии пока неизвестны, поскольку сотрудники ДПС еще работают на месте. «Сами ждем».

Добавим, что авария стала причиной затора, объехать который можно только по дворам (это и делают автолюбители, судя по фото). Напомним, что улица Газетная – односторонняя.

В 9:40 началась транспортировка пострадавших авто на эвакуаторе.