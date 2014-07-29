Полиция Нижнего Тагила разыскивает подозреваемого. В мае он ударил мужчину ножом (ВИДЕО)
29 июля 2014, 17:35Происшествия
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19 мая 2014 года в отдел полиции № 17 Межмуниципального Управления МВД России «Нижнетагильское» поступило сообщение о том, что в приемный покой ЦГБ № 1 обратился 47-летний мужчина с диагнозом колото-резанная рана грудной клетки справа.
Потерпевший пояснил, что этим же днем в 13:00 по улице Юности дом 16 у магазина «Мультидом» его подколол неизвестный.
Отдел уголовного розыска отдела полиции № 17 устанавливает личность мужчины, подозреваемого в совершении данного преступления.
Если Вы располагаете информацией для установления личности подозреваемого преступника, просьба сообщить об этом в дежурная часть отдела полиции № 17 по телефону 97 -68-02 или 02.
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