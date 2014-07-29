Полиция Нижнего Тагила разыскивает подозреваемого. В мае он ударил мужчину ножом (ВИДЕО)

Потерпевший пояснил, что этим же днем в 13:00 по улице Юности дом 16 у магазина «Мультидом» его подколол неизвестный.

Если Вы располагаете информацией для установления личности подозреваемого преступника, просьба сообщить об этом в дежурная часть отдела полиции № 17 по телефону 97 -68-02 или 02.