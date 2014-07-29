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Виновник массовой аварии в Нижнем Тагиле был пьян. Новые факты от участников ДТП (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Виновник массовой аварии в Нижнем Тагиле был пьян. Новые факты от участников ДТП (ФОТО)

29 июля 2014, 15:30Происшествия
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