Виновник массовой аварии в Нижнем Тагиле был пьян. Новые факты от участников ДТП (ФОТО)

Напомним, всё случилось около 7:30. Водитель автомобиля Ford Focus на скорости влетел в стоящие на красном сигнале светофора автомобили. Другие авто были вынуждены объезжать место аварии по тротуару. В аварии, к счастью, никто из людей не пострадал.

Вот что рассказал TagilCity.ru Роман, один из участников данной аварии:

Я участник данного ДТП. Форд Фокус с левой полосы несся, ударил Поло и от него – на правую полосу, собирая остальные машины. В фокусе - два пьяных нерусских.

В отделении пропаганды ГИБДД подтвердили, водитель-виновник аварии был действительно пьян.