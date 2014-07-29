Виновник массовой аварии в Нижнем Тагиле был пьян. Новые факты от участников ДТП (ФОТО)
29 июля 2014, 15:30Происшествия
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Сегодняшним утром на перекрестке Пархоменко-Газетная в Нижнем Тагиле произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, участниками которого, по уточненным данным, стали 6 автомобилей.
Напомним, всё случилось около 7:30. Водитель автомобиля Ford Focus на скорости влетел в стоящие на красном сигнале светофора автомобили. Другие авто были вынуждены объезжать место аварии по тротуару. В аварии, к счастью, никто из людей не пострадал.
Вот что рассказал TagilCity.ru Роман, один из участников данной аварии:
Я участник данного ДТП. Форд Фокус с левой полосы несся, ударил Поло и от него – на правую полосу, собирая остальные машины. В фокусе - два пьяных нерусских.
В отделении пропаганды ГИБДД подтвердили, водитель-виновник аварии был действительно пьян.
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