13-летний мальчик утонул в серовской реке Каква

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Подростка унесло течением на реке Каква в Серове. Ребенку пытались оказать помощь, но безуспешно. На данный момент спасатели ищут тело мальчика.
26 июля на реке Каква произошло ЧП — 13-летнего подростка унесло течением в момент, когда он зашел в воду. Мама ребенка в это время находилась на берегу и не успела помочь сыну, сообщают «Вечерние Ведомости».
На данный момент на реке Каква расставлены рыболовные сети, для того чтобы тело не унесло течением дальше. Спасатели МЧС ведут поисковые работы.
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