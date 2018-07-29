Четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок в Екатеринбурге
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28 июля в аварии на перекрестке улиц Большакова и Чайковского пострадали четыре человека, среди них — один ребенок.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Е1
28 июля в Екатеринбурге на перекрестке улиц Большакова и Чайковского произошло ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля марки Nissan Note, направляясь по улице Чайковского в сторону улицы Большакова, не уступил движение на нерегулируемом перекрестке автомобилю марки Range Rover, который ехал по улице Большакова в сторону улицы Степана Разина.
Произошло столкновение, в результате которого Nissan перевернулся. На момент столкновения в Nissan находилось четыре человека, водитель и пассажиры Nissan госпитализированы, двое из них получили множественные переломы и были доставлен в реанимацию.
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По словам очевидцев, за рулем Nissan Note была женщина. На место происшествия прибыли пожарные. Подробные обстоятельства ДТП выясняются.
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