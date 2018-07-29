Четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок в Екатеринбурге

28 июля в Екатеринбурге на перекрестке улиц Большакова и Чайковского произошло ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля марки Nissan Note, направляясь по улице Чайковского в сторону улицы Большакова, не уступил движение на нерегулируемом перекрестке автомобилю марки Range Rover, который ехал по улице Большакова в сторону улицы Степана Разина.

Произошло столкновение, в результате которого Nissan перевернулся. На момент столкновения в Nissan находилось четыре человека, водитель и пассажиры Nissan госпитализированы, двое из них получили множественные переломы и были доставлен в реанимацию.