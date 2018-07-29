Охрана бара стояла и смотрела: мужчина был избит в центре Екатеринбурга

29 июля возле одного из баров Екатеринбурга произошло избиение мужчины. Свидетельница происшествия сняла на видео, как один мужчина избивает другого. На записи видно, что оппоненты вышли из бара. Сначала разговаривали, потом один опрокинул второго на землю и стал наносить удары ногами. Третий участник происшествия пытался оттащить нападающего.