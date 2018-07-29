Охрана бара стояла и смотрела: мужчина был избит в центре Екатеринбурга

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29 июля в Екатеринбурге возле ночного бара был избит мужчина. Очевидцы сняли драку на видео, за спиной бездействующей охраны заметна надпись на дверях заведения «Nebar».
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Е1
29 июля возле одного из баров Екатеринбурга произошло избиение мужчины. Свидетельница происшествия сняла на видео, как один мужчина избивает другого. На записи видно, что оппоненты вышли из бара. Сначала разговаривали, потом один опрокинул второго на землю и стал наносить удары ногами. Третий участник происшествия пытался оттащить нападающего.
Видео
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Видео: Е1
Охрана заведения, на дверях которого написано «Nebar», наблюдала за происходящим, не предпринимая каких-либо мер, несмотря на многочисленные просьбы свидетельницы.
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