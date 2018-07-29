Трое взрослых и подросток пострадали в ДТП в Екатеринбурге

По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Note не предоставил преимущества движения другой машине. От удара он перевернулся и вылетел на обочину. В ДТП пострадали 4 человека, среди них есть 16-летняя девочка. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу.