Трое взрослых и подросток пострадали в ДТП в Екатеринбурге

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При столкновении двух иномарок на перекрестке улиц Большакова и Чайковского в Екатеринбурге пострадали 4 человека, в том числе подросток.
Сюжеты: Нижний Тагил
28 июля в Екатеринбурге произошло столкновение автомобилей Range Rover и Nissan.
По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Note не предоставил преимущества движения другой машине. От удара он перевернулся и вылетел на обочину. В ДТП пострадали 4 человека, среди них есть 16-летняя девочка. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу.
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Фото: E1.ru
Сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства аварии, для того чтобы привлечь виновных лиц к ответственности, сообщает E1.ru.
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