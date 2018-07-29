Жители Верхнего Тагила остались без электричества после удара молнии

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28 июля в Верхнем Тагиле в Свердловской области в результате удара молнии в главный трансформатор без света остался целый город.
Источник: ИА «ТАСС»
28 июля около 15:00 в Верхнем Тагиле во время грозы молния ударила в главный трансформатор города, после чего 13 тысяч жителей остались без электроснабжения. Обесточен также поселок Половинный с населением более 1 тысячи человек, относящийся к Верхнему Тагилу.
Электричество обещали восстановить 29 июля.
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