Жители Верхнего Тагила остались без электричества после удара молнии

28 июля около 15:00 в Верхнем Тагиле во время грозы молния ударила в главный трансформатор города, после чего 13 тысяч жителей остались без электроснабжения. Обесточен также поселок Половинный с населением более 1 тысячи человек, относящийся к Верхнему Тагилу.