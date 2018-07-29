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Жители Верхнего Тагила остались без электричества после удара молнии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Oboik.ru 201003091520123674

Жители Верхнего Тагила остались без электричества после удара молнии

Сегодня, 15:00Происшествия
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