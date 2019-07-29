Из-за непогоды в Екатеринбурге не смогли приземлиться 14 самолетов
Сегодня, 09:35ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В екатеринбургском Кольцово из-за непогоды не смогли совершить посадку 14 пассажирских самолетов, пишет РИА «Новости».
Сюжеты: Екатеринбург
28 июля пилоты были вынуждены направить 14 самолетов на запасные аэродромы, которые расположены в Уфе, Казани, Нижнекамске, Тюмени, Кургане. На данный момент аэропорт принимает авиасудна без ограничений.
Напомним, что 28 и 29 июля в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение. Кроме того, в ночь на воскресенье в Екатеринбурге был сильный туман.
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