Из-за непогоды в Екатеринбурге не смогли приземлиться 14 самолетов

28 июля пилоты были вынуждены направить 14 самолетов на запасные аэродромы, которые расположены в Уфе, Казани, Нижнекамске, Тюмени, Кургане. На данный момент аэропорт принимает авиасудна без ограничений.

Напомним, что 28 и 29 июля в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение. Кроме того, в ночь на воскресенье в Екатеринбурге был сильный туман.