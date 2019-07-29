Под Каменском-Уральским утонул 13-летний подросток

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В воскресенье, 28 июля, под Каменском-Уральским утонул 13-летний мальчик. Он не вынырнул после прыжка с пирса, сообщает портал Ku66.
Инцидент произошел на озере Хасан. В водоеме купались дети и взрослые. Подростки прыгали в воду с небольшого пирса. Все вынырнули, кроме одного мальчика.
Они прыгали с небольшого деревянного пирса, а так как пруд это бывший карьер с катакомбами глубина там местами от 4 до 16 метров. Муж нырял искал и сказал, что там уши закладывает, и водоросли ноги путают. Парень просто не мог выбраться, скорее всего, рассказали изданию очевидица.
Также очевидцы рассказали, что все, кто находился на береге, пытались найти ребенка, однако безуспешно. Через полтора часа тело из воды вытащили водолазы.
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