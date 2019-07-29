Под Нижним Тагилом водитель Daewoo Nexia насмерть сбил пенсионерку
Сегодня, 13:28ПроисшествияФото: ОГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский»
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27 июля в деревне Северной под Нижним Тагилом 32-летний водитель Daewoo Nexia насмерть сбил 63-летнюю пенсионерку, сообщает пропаганда ОГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский».
Сюжеты: Пригород
Водитель иномарки начал совершать обгон на пешеходном переходе, вследствие чего выехал на встречную полосу, а затем на обочину, где находилась пенсионерка. От полученных травм женщина скончалась в больнице.
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