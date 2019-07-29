Раскрывший коррупцию в ФСБ экс-чиновник Кремля получил срок за мошенничество

Горбатова обвинили в особо крупном мошенничестве. Помимо срока он должен выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

По версии следствия, Михаил и двое его подельников вымогали деньги у владельцев ломбардов, пугая их проверками ФСБ. Так им удалось получить 100 тысяч долларов, а также ценности на сумму более миллиона рублей.

Находясь в СИЗО, соучастники преступления сознались в содеянном, Гобартов же предоставил следствию показания, которые помогли раскрыть преступную деятельность руководства управления «К» ФСБ, в том числе начальника банковского отдела Кирилла Черкалина и полковников Андрея Васильева и Дмитрия Фролова.