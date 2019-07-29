Раскрывший коррупцию в ФСБ экс-чиновник Кремля получил срок за мошенничество
Сегодня, 15:07ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Экс-начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 года колонии, сообщают «Новые известия».
Горбатова обвинили в особо крупном мошенничестве. Помимо срока он должен выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.
По версии следствия, Михаил и двое его подельников вымогали деньги у владельцев ломбардов, пугая их проверками ФСБ. Так им удалось получить 100 тысяч долларов, а также ценности на сумму более миллиона рублей.
Находясь в СИЗО, соучастники преступления сознались в содеянном, Гобартов же предоставил следствию показания, которые помогли раскрыть преступную деятельность руководства управления «К» ФСБ, в том числе начальника банковского отдела Кирилла Черкалина и полковников Андрея Васильева и Дмитрия Фролова.
Всех подозреваемых задержали в конце апреля. Во время обысков в квартирах полковников обнаружили 12 млрд рублей.
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