В Екатеринбурге двое второклассников напали на магазин игрушек с пистолетом
Сегодня, 19:29ПроисшествияФото: скриншот видео телеграм-канала Baza
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В соцсетях появилось видео с камер видеонаблюдения из магазина. На нем двое детей из пистолета пытаются расстрелять продавщицу.
Сюжеты: Екатеринбург
Девушка попыталась сделать мальчикам замечание, заподозрив их в краже, однако один из них открыл стрельбу из игрушечного пистолета. Когда продавец попыталась закрыть детей в магазине до прибытия полиции, один ребенок ударил ее и сбежал, второй остался в магазине.
Глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых рассказал, что, по словам продавщицы, дети неоднократно приходили в магазин и крали игрушки. Также Горелых пояснил, что один из мальчиков будет поставлен на учет в ПДН.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей