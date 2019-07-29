В Екатеринбурге двое второклассников напали на магазин игрушек с пистолетом

Девушка попыталась сделать мальчикам замечание, заподозрив их в краже, однако один из них открыл стрельбу из игрушечного пистолета. Когда продавец попыталась закрыть детей в магазине до прибытия полиции, один ребенок ударил ее и сбежал, второй остался в магазине.