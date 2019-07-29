В Екатеринбурге водитель Skoda сбил двух подростков
Сегодня, 13:57ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Вечером 23 июля автомобиль Skoda Rapid на пешеходном переходе сбил 15-летнего и 16-летнего мальчиков, сообщает издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
В момент происшествия на улице шел сильный дождь. Двое подростков переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.
Мальчиков госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом голени.
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