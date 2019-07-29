В Иркутской области из-за паводка эвакуировали более 1 тысячи человек

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В воскресенье, 28 июля, в Иркутской области вновь повысился уровень воды в водоемах. Спасатели эвакуировали из шести районов области более 1 тысячи человек, пишет ТАСС.
Из-за сильных дождей в зоне подтопления оказались Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский районы. Как сообщили в МЧС, эвакуированы 1 тысяча 76 человек, 615 из них – дети. 41 человек находится в пунктах временного размещения.
По данным на утро понедельника, подтоплено 269 придомовых территорий, 42 приусадебных участка и 147 жилых домов.
Вместе с тем, синоптики обещают, что сегодня на территории области вновь пройдут дожди, что приведет к еще большему повышению уровня воды в реках и угрозе селей.
В Роспотребнадзоре сообщили, что вспышек болезней в зоне паводка не выявлено.
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