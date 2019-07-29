В Красноярском крае и Иркутской области введен режим ЧС из-за пожаров
Сегодня, 20:44ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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На территории Красноярского края и Иркутской области и частично в Бурятии веден режим ЧС из-за распространяющихся лесных пожаров, пишет Интерфакс.
Как отметили в МЧС, особый режим действует на территории 24 регионов. Тяжелее всего ситуация с пожарами в Красноярском крае, Иркутской области и в Якутии. Дым от этих пожаров накрывает другие регионы Дальнего Востока и Сибири.
Спасатели также отмечают, что зафиксировано примерно 500 очагов возгорания, площадь которых увеличивается. Огонь охватил почти 3 млн гектаров тайги.
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