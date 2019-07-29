В Ревде на медеплавильном заводе погибла женщина

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В Ревде на заводе УГМК 29 июля произошел взрыв. Одна женщина получила травмы, еще одна погибла, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Возгорание в отдельно стоящем здании произошло во время выполнения технологической операции по сбросу кислорода в атмосферу. Площадь пожара составила 25 кв. м, спасатели тушили пожар в течение 13 минут. 31-летняя рабочая, которая занималась наполнением баллонов и водила погрузчик, погибла на месте, еще одна 52-летняя сотрудница завода доставлена в больницу с ожогами.
Прокуратура начала проверку соблюдения требований охраны труда на предприятии.
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