В Ревде на медеплавильном заводе погибла женщина

Возгорание в отдельно стоящем здании произошло во время выполнения технологической операции по сбросу кислорода в атмосферу. Площадь пожара составила 25 кв. м, спасатели тушили пожар в течение 13 минут. 31-летняя рабочая, которая занималась наполнением баллонов и водила погрузчик, погибла на месте, еще одна 52-летняя сотрудница завода доставлена в больницу с ожогами.