В Верхней Пышме случайные прохожие спасли ребенка от напавшего на него мужчины

Женщина объяснила, что несовершеннолетний находится в опасности. Двое местных жителей прошли вместе с ней в квартиру по адресу ул. Уральских рабочих, 44. Там они пресекли незаконные действия мужчины в отношении несовершеннолетнего.

Благодаря этому жизнь ребенку удалось спасти, и фигурант был задержан "по горячим следам", впоследствии заключен под стражу, рассказали в СК.