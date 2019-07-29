В Верхней Пышме случайные прохожие спасли ребенка от напавшего на него мужчины
Вчера, 22:14ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Верхней Пышме двое прохожих мужчин спасли жизнь ребенку. О помощи их попросила незнакомая женщина, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
Женщина объяснила, что несовершеннолетний находится в опасности. Двое местных жителей прошли вместе с ней в квартиру по адресу ул. Уральских рабочих, 44. Там они пресекли незаконные действия мужчины в отношении несовершеннолетнего.
Благодаря этому жизнь ребенку удалось спасти, и фигурант был задержан "по горячим следам", впоследствии заключен под стражу, рассказали в СК.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего. Сотрудники СК разыскивают спасших ребенка прохожих, чтобы взять у них показания.
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