Житель Екатеринбурга на BMW протаранил бар из-за шампанского за 100 тысяч рублей

Мужчина не один, а два раза протаранил входную группу бара. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. После своего поступка водитель иномарки сел в такси и уехал с места происшествия.

Также Валерий Горелых рассказал, что конфликт в заведении возник на почве того, что мужчина заказал в баре бутылку шампанского, стоимостью 100 тысяч рублей. Он оплатил половину суммы, а потом потребовал вернуть деньги. Когда сотрудники бара отказали ему в возврате денежных средств, он устроил скандал и решил отомстить обидчикам.