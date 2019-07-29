Житель Екатеринбурга на BMW протаранил бар из-за шампанского за 100 тысяч рублей
Сегодня, 09:52ПроисшествияФото: Znak.com
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В ночь на 27 июля в Екатеринбурге водитель BMW въехал в стеклянную входную группу одного из баров города. Причиной стал конфликт из-за дорогостоящего шампанского, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина не один, а два раза протаранил входную группу бара. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. После своего поступка водитель иномарки сел в такси и уехал с места происшествия.
Также Валерий Горелых рассказал, что конфликт в заведении возник на почве того, что мужчина заказал в баре бутылку шампанского, стоимостью 100 тысяч рублей. Он оплатил половину суммы, а потом потребовал вернуть деньги. Когда сотрудники бара отказали ему в возврате денежных средств, он устроил скандал и решил отомстить обидчикам.
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