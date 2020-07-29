Плавающие деревья и машины: улицы Нижнего Тагила затопило после дождя
Сегодня, 19:14ПроисшествияФото: соцсети
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Сегодня в Нижнем Тагиле несколько раз шел ливень. Тагильчане публикуют фото и видео в соцсетях, на которых запечатлены плавающие деревья и затопленные дороги.
Сюжеты: Нижний Тагил
На проспекте Строителей горожане толкали машины, оказавшиеся в воде.
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На улице Серова машина оказалась наполовину в воде.
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Во дворе на улице Вязовской, 38 поток воды унес обломанное дерево.
Видео
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Видео: соцсети
В ТЦ «Квадрат» начался потоп. Вода лилась прямо внутрь помещения. На видео видно, что куски потолка падали вниз.
Видео
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Видео: соцсети
Горожане пишут, что на Красном Камне из-за потока сошел асфальт.
Видео
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Видео: соцсети
Еще несколько фото.
Видео
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На улице Строителей с лестницы хлынул водопад.
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