Провисел три часа: в Екатеринбурге на велосипедной парковке у больницы умер мужчина

По словам очевидцев произошедшего, мужчина около шести часов вечера 28 июля намеревался через контрольно-пропускной пункт пройти на территорию больницы, однако смог дойти лишь до парковки для велосипедов, на которую наклонился и скончался.

Читательница сообщила порталу, что тело мужчины никто не убирал на протяжении трех часов. Более того, очевидица длительное время не могла дозвониться до полицейских и медиков, чтобы сообщить о случившемся.

Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых сообщил, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 8 УМВД по Екатеринбургу, а также следователи из регионального СКР и криминалисты. Он добавил, что тело мужчины направится на судебно-медицинское исследование, которое установит причину смерти.