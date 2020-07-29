В Екатеринбурге обстреляли машину с ребенком на заднем сидении
Сегодня, 22:03ПроисшествияФото: е1.ru
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Вечером 29 июля на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге обстреляли машину, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Семейная пара ехала в автомобиле Opel Zafira в общем потоке машин. Неожиданно они услышали удар в стекло. По словам пассажирки, она подумала, что в них кто-то врезался.
Резко поворачиваю голову назад, где ребёнок сидел, а на него стекло посыпалось, рассказала женщина.
Ребенок, сидевший на заднем сидении, не пострадал. По словам екатеринбурженки, она обнаружила в автомобиле две пульки от страйкбольного оружия.
В полиции рассказали, что обстоятельства инцидента устанавливаются.
В июне в центре Екатеринбурга неизвестные обстреляли трамвай, в котором находились люди. Также недавно в столице Урала мужчина выстрелил в семейную пару, переходившую дорогу.
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