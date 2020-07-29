В Екатеринбурге обстреляли машину с ребенком на заднем сидении

Семейная пара ехала в автомобиле Opel Zafira в общем потоке машин. Неожиданно они услышали удар в стекло. По словам пассажирки, она подумала, что в них кто-то врезался.

Резко поворачиваю голову назад, где ребёнок сидел, а на него стекло посыпалось, рассказала женщина.

Ребенок, сидевший на заднем сидении, не пострадал. По словам екатеринбурженки, она обнаружила в автомобиле две пульки от страйкбольного оружия.

В полиции рассказали, что обстоятельства инцидента устанавливаются.