В Нижнем Тагиле ищут сбежавшего из больницы мужчину

Родственники Дмитрия Евгеньевича Камешкова рассказали, что он находился в ЦГБ № 1. 21 июля около 10.00 он ушел из больницы в неизвестном направлении.

Рост мужчины 170 сантиметров, он худого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза голубые. Был одет в камуфлированные штаны и футболку.