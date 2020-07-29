В Нижнем Тагиле ищут сбежавшего из больницы мужчину
Сегодня, 20:25ПроисшествияФото: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте
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В Нижнем Тагиле полиция ищет 42-летнего жителя Черноисточинска, сообщает группа «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на МВД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Родственники Дмитрия Евгеньевича Камешкова рассказали, что он находился в ЦГБ № 1. 21 июля около 10.00 он ушел из больницы в неизвестном направлении.
Рост мужчины 170 сантиметров, он худого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза голубые. Был одет в камуфлированные штаны и футболку.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Камешкова, просят позвонить телефону (3435) 976 802 или на линию 02.
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