В уральском заповеднике «Денежкин камень» площадь пожара выросла до 120 гектаров
Сегодня, 18:52ПроисшествияФото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"
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За последние сутки площадь пожара в уральском заповеднике «Денежкин камень» увеличилась с 65 до 120 гектаров, сообщает пресс-служба заповедника.
На данный момент в ликвидации пожара задействованы 140 человек. В ней участвуют сотрудники заповедника, МЧС, добровольцы, а также 52 человека из ФБУ «Авиалесоохрана», которые накануне прибыли в базовый лагерь из Абакана. Кроме того, в тушении задействованы семь единиц техники и один вертолет Ми-8 МЧС России.
Напомним, пожар в заповеднике начался 17 июля. В момент, когда к тушению подключился вертолет, площадь разрослась до 5,7 гектаров. Большую часть очагов удалось потушить. Однако из-за аномальной жары огонь быстро распространился. За три дня его площадь выросла в пять раз.
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