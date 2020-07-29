В уральском заповеднике «Денежкин камень» площадь пожара выросла до 120 гектаров

На данный момент в ликвидации пожара задействованы 140 человек. В ней участвуют сотрудники заповедника, МЧС, добровольцы, а также 52 человека из ФБУ «Авиалесоохрана», которые накануне прибыли в базовый лагерь из Абакана. Кроме того, в тушении задействованы семь единиц техники и один вертолет Ми-8 МЧС России.