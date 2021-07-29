1 млн рублей штрафа за взятку получил начальник противопожарной службы в Асбесте

Алексей Соколов признан виновным в совершении преступления за получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемого им лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере. Также обвиняемому назначен штраф в размере 1 млн рублей.