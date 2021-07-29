1 млн рублей штрафа за взятку получил начальник противопожарной службы в Асбесте

1 млн рублей штрафа за взятку получил начальник противопожарной службы в Асбесте
1 млн рублей штрафа за взятку получил начальник противопожарной службы в Асбесте
Сегодня, 18:31ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Начальника ФГБУ «7 отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Свердловской области» Алексея Соколова суд признал виновным в получении взятки.

Городской суд Асбеста вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника отряда противопожарной службы в Асбесте, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Алексей Соколов в августе 2014 года получил через посредника главы коммерческой организации взятку в сумме 26,5 тысяч рублей. Денежные средства были переведены обвиняемому в качестве благодарности за заключение с компанией договоров купли-продажи пожарного оборудования.

Алексей Соколов признан виновным в совершении преступления за получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемого им лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере. Также обвиняемому назначен штраф в размере 1 млн рублей.

На два года запрещено Алексею Соколову занимать должности, связанные с организационно–распорядительными и административно-хозяйственными функциями на государственной службе. Приговор пока в законную силу не вступил.

Напомним, инспектор Уральского управления Ростехнадзора Денис Семашко приговором суда отправлен в тюрьму на 6 лет за взятку на общую сумму порядка 1,4 миллиона рублей.

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