30-летний нетрезвый участковый сломал палец своей тёще в Нижнем Тагиле

Напомним, в апреле 2020 года жительница Екатеринбурга, находясь в нетрезвом состоянии, во время ссоры нанесла удар ножом в область грудной клетки отцу трёх своих детей. Мужчина погиб вскоре после ранения от повреждения мышц, аорты и кровопотери.