30-летний нетрезвый участковый сломал палец своей тёще в Нижнем Тагиле

30-летний нетрезвый участковый сломал палец своей тёще в Нижнем Тагиле
30-летний нетрезвый участковый сломал палец своей тёще в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:36ПроисшествияФото: 1МI
30-летний участковый отдела полиции № 18 во время возникшего конфликта, будучи нетрезвым, сломал палец 62-летней тёще. Инцидент случился 28 июня 2021 года.

В результате у пожилой женщины был сломан палец, а также у неё появилось несколько синяков, пишет «КП-Екатеринбург».

Сотрудниками Следственного комитета было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Мужчине грозит увольнение из МВД по отрицательным мотивам.

Напомним, в апреле 2020 года жительница Екатеринбурга, находясь в нетрезвом состоянии, во время ссоры нанесла удар ножом в область грудной клетки отцу трёх своих детей. Мужчина погиб вскоре после ранения от повреждения мышц, аорты и кровопотери.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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