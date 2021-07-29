Барбекю с сосисками на Вечном огне устроили школьницы под Челябинском

Девушки-подростки во время прогулки пожарили сосиски на огне мемориала в память о погибших во время Великой Отечественной войны под Челябинском. На замечания прохожих девочки ответили матом.

Под Челябинском трое школьниц, 13-14 лет, устроили барбекю с сосисками на Вечном огне, сообщает Ура.ру. Гуляя по городу и проголодавшись, троица решила перекусить. Для чего они зашли в продуктовый магазин и приобрели упаковку сосисок. Кушать холодными сосиски школьницам не захотелось и они решили поджарить их прямо на мемориале в память о погибших во время Великой Отечественной войны. На замечания прохожих девочки ответили матом. История была освещена в социальных сетях, троице и их родителям стали приходить сообщения с угрозами и пожеланиями смерти. По словам участниц, устроивших барбекю на Вечном огне, они вовсе не хотели кого-то обидеть или оскорбить. Дело школьниц передано в полицию, где сообщили, что все девочки будут поставлены на учет, а их родители будут оштрафованы. Напомним, воспитанники социально-реабилитационного центра № 6 в Нижнем Тагиле посетили изолятор временного содержания для нарушителей. Трудные подростки посетили изолятор и автозак в Нижнем Тагиле

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