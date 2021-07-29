Бастрыкин взял на контроль дело о погибшем ребенке-инвалиде в ведре на Урале

Бастрыкин взял на контроль дело о погибшем ребенке-инвалиде в ведре на Урале
Бастрыкин взял на контроль дело о погибшем ребенке-инвалиде в ведре на Урале
Сегодня, 19:02ПроисшествияФото: 1МI
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о гибели 2-летнего мальчика-инвалида в ведре с водой в поселке Бисерти. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

По предварительным данным, трагедия случилась в тот момент, когда за ребёнком присматривала 16-летняя сестра. Мать ушла по своим делам, а отец был на работе.

Школьница заявила, что играла с малышом на улице, а потом отошла в туалет. Когда вернулась, обнаружила брата наполовину погруженным в 30-литровое ведро.

По данным экспертизы, у 2-летнего ребёнка в крови обнаружили 0,66 промилле алкоголя, пишет Life shot. Однако в следственном комитете не стали комментировать эту информацию.

Напомним, что двухлетний мальчик-инвалид захлебнулся в ведре с водой в поселке Бисерть Нижнесергинского района. Происшествие случилось 24 июня. В тот день мать ребенка ушла в ЖКХ для того, чтобы получить справку о составе семьи.

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