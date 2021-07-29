Более миллиона рублей перечислил мошенникам житель Нижнего Тагила

В июле 2021 года днём на его мобильный телефон поступил звонок, когда мужчина был на работе. Номер был незнакомый, с кодом 495. Мужчина взял трубку. Звонившей оказалась женщина, назвавшаяся сотрудником банка. Далее она спросила, не менял ли мужчина недавно номер телефона в мобильном приложении и не делал ли онлайн-заявку на кредит размером 750 тысяч. Тагильчанин ответил, что ничего не делал и ничего не менял, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
По словам потерпевшего, женщина соединила его со своим руководителем. Руководитель, назвав свои полные данные, сообщила, что кто-то из сотрудников банка вошёл в личный кабинет мужчины с изменением номера телефона и сделал запрос на кредит. Женщина уговорила владельца карты обратиться в офис банка для оформления кредита на максимально возможную сумму, чтобы не дать возможность злоумышленникам снять денежные средства. Кроме того, «представитель банка» советовала вести себя спокойно, не задавать лишних вопросов, чтобы не возникло никаких подозрений об утечке информации.
Мужчина, отпросившись с работы, поехал в банк. Во время оформления кредита в офисе ему поступали звонки с московских номеров. По одному из них звонившая представилась майором полиции Абрамовой, работающей в полиции Москвы. Женщина сообщила, что проинформирована сотрудниками службы безопасности банка о произошедшей утечке и рекомендовала оказывать содействие сотрудникам банка.
Действуя по выданной ему инструкции, мужчина обналичил 400 тысяч, чтобы «частично закрыть кредитный потенциал и перевести их на защищенные банковские ячейки другого банка». Для этого он перевёл все деньги на указанные номера сотовых телефонов, совершив всего более 30 переводов. При этом комиссия составила более 15 тысяч.
Потерпевший также сообщил, что одним из поступавших ему звонков был звонок из дежурной части отдела полиции №17 Нижнего Тагила. Звонивший назвался следователем Андроповым Дмитрием Ивановичем и рассказал, что ему звонили из Москвы, а также попросил помочь разоблачить недобросовестных сотрудников банка. С помощью мессенджера потерпевшему направили повестку, согласно которой он должен явиться в отделение полиции.
В понедельник сотрудница банка позвонила снова и сообщила, что нужно завершить «процедуру закрытия кредитного потенциала». Она выяснила, в какие банки обращался их клиент для получения кредита, и направила в один из них на проспект Вагоностроителей, где мужчина снова оформил кредит на немалую сумму. Позже мужчина признался сотрудникам полиции, что поверил в эту ситуацию из-за «следователя Андропова», который звонил несколько раз и настаивал на помощи банковским служащим. В торговом центре на Садовой улице он перевёл на счёт мошенников около 700 тысяч рублей.
На следующий день мужчина позвонил в дежурную часть полиции № 17, чтобы узнать, как можно встретиться со следователем Андроповым. После ответа, что такого сотрудника у них нет, мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.
В отделе полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество.
Напомним, в начале июля 2021 года 31-летний житель Нижнего Тагила перевёл мошенникам около 780 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.