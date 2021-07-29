Более миллиона рублей перечислил мошенникам житель Нижнего Тагила

В понедельник сотрудница банка позвонила снова и сообщила, что нужно завершить «процедуру закрытия кредитного потенциала». Она выяснила, в какие банки обращался их клиент для получения кредита, и направила в один из них на проспект Вагоностроителей, где мужчина снова оформил кредит на немалую сумму. Позже мужчина признался сотрудникам полиции, что поверил в эту ситуацию из-за «следователя Андропова», который звонил несколько раз и настаивал на помощи банковским служащим. В торговом центре на Садовой улице он перевёл на счёт мошенников около 700 тысяч рублей.