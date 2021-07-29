Допрос парня с автоматом обнародовала полиция Екатеринбурга

Сразу же после задержания попросил прощения у екатеринбуржцев и сотрудников МВД за свой необдуманный поступок Никита Рыжиков, житель Красноярского края, которого вчера задержали на улице Широкореченской в Екатеринбурге, сообщает Е1. Молодой человек был задержан из-за того, что 28 июля 2021 года разгуливал по поселку Мичуринскому с предметом, похожим на автомат Калашникова.