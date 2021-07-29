Допрос парня с автоматом обнародовала полиция Екатеринбурга

Допрос парня с автоматом обнародовала полиция Екатеринбурга
Допрос парня с автоматом обнародовала полиция Екатеринбурга
Сегодня, 15:32ПроисшествияФото: Скриншот с видео главы пресс-службы МВД по Свердловской области Валерия Горелых
Новые подробности истории с задержанием 31-летнего Никиты Рыжикова в Екатеринбурге рассказал глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сразу же после задержания попросил прощения у екатеринбуржцев и сотрудников МВД за свой необдуманный поступок Никита Рыжиков, житель Красноярского края, которого вчера задержали на улице Широкореченской в Екатеринбурге, сообщает Е1. Молодой человек был задержан из-за того, что 28 июля 2021 года разгуливал по поселку Мичуринскому с предметом, похожим на автомат Калашникова.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что у парня оказался всего лишь автомат для страйкбола, внешне похожий на боевой. Он был в алкогольном опьянении. В отношении задержанного молодого человека сотрудники полиции из отдела № 8 УМВД по Екатеринбургу возбудили делопроизводство за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии.

Полицейские планируют доставить подозреваемого в суд для рассмотрения собранных материалов по существу завтра, 30 июля. Никите Рыжикову грозит штраф или арест на срок до пятнадцати суток.

Напомним, «ковбой» из Красноярского края был замечен в сквере за домами на улице Широкореченской в Екатеринбурге 28 июля местными жителями, которые и вызвали полицейских.

Сюжеты:
Екатеринбург
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