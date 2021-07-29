Готовящийся ко Дню города теракт предотвращен в Тюмени

Готовящийся ко Дню города теракт предотвращен в Тюмени
Готовящийся ко Дню города теракт предотвращен в Тюмени
Сегодня, 19:29ПроисшествияФото: РУ ФСБ по Тюменской области
Теракт в Тюмени предотвращен силовиками. Двое мужчин, которые оказали сопротивление при задержании, ликвидированы.

Подозреваемых в терроризме ликвидировали в ходе спецоперации в районе деревни Кулаково в ночь на 29 июля, сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области. По данным силовиков, мужчины готовили взрыв на праздновании Дня города.

При задержании мужчины — возможные участников одной из ячеек ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в России) — пытались применить гранату и отстреливались.

При задержании главаря и его сообщника, пытавшихся извлечь оружие и взрывчатку из заранее оборудованного тайника, последние оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы, рассказали в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области.

В данный момент возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ. В том числе за незаконное приобретение и хранение оружия, взрывчатых веществ, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и приготовление к совершению террористического акта, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

С места происшествия изъяты боеприпасы, элементы взрывного устройства. Назначены экспертизы, расследование продолжается.

Напомним, в начале апреля при попытке устроить теракт на территории объекта топливно-энергетического комплекса в Тверской области был ликвидирован член международной террористической организации. Во время задержания боевик оказал вооруженное сопротивление силовикам.

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