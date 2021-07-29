Готовящийся ко Дню города теракт предотвращен в Тюмени

В данный момент возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ. В том числе за незаконное приобретение и хранение оружия, взрывчатых веществ, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и приготовление к совершению террористического акта, совершенное группой лиц по предварительному сговору.