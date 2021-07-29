Из-за ДТП ритуальной службе пришлось перегружать гроб в другую машину в Екатеринбурге

Катафалк с гробом в салоне столкнулся с Volvo утром в четверг 29 июля. Автомобилисты, попавшие в затор из-за дорожной аварии, сняли на видео, как из транспорта ритуальной службы перегружали тело в другой автомобиль.
Его, судя по всему, вызвали из-за того, что автомобиль, угодивший в ДТП, не смог оперативно покинуть место происшествия.
От удара у ритуального автомобиля отпал бампер, иномарка получила царапины, сообщает Е1.
Никто из людей в результате инцидента не пострадал.
Напомним, момент столкновения автомобиля ритуальной службы с легковушкой на улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге попал на запись видеорегистратора.