Из-за ДТП ритуальной службе пришлось перегружать гроб в другую машину в Екатеринбурге

Из-за ДТП ритуальной службе пришлось перегружать гроб в другую машину в Екатеринбурге
Из-за ДТП ритуальной службе пришлось перегружать гроб в другую машину в Екатеринбурге
Сегодня, 21:20ПроисшествияФото: Скриншот видео Е1.ru
Улица Серафимы Дерябиной встала в пробку утром 29 июля из-за ДТП с участием похоронщиков. Машина попала в ДТП, и сотрудникам ритуальной службы пришлось вызывать подмогу и переносить тело усопшего на глазах у автомобилистов.

Катафалк с гробом в салоне столкнулся с Volvo утром в четверг 29 июля. Автомобилисты, попавшие в затор из-за дорожной аварии, сняли на видео, как из транспорта ритуальной службы перегружали тело в другой автомобиль.

Видео:е1.ru

Его, судя по всему, вызвали из-за того, что автомобиль, угодивший в ДТП, не смог оперативно покинуть место происшествия.

От удара у ритуального автомобиля отпал бампер, иномарка получила царапины, сообщает Е1.

Никто из людей в результате инцидента не пострадал.

Напомним, момент столкновения автомобиля ритуальной службы с легковушкой на улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге попал на запись видеорегистратора.

Сюжеты:
Екатеринбург
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