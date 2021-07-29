Момент ДТП автотранспорта ритуальной службы и иномарки в Екатеринбурге попал на видео

Водитель микроавтобуса стал перестраиваться в крайний левый ряд и не заметил движущийся в том же месте автомобиль Volvo, пишет Е1.
От удара у иномарки появилась царапина на боку, а у транспорта ритуальной службы отвалился бампер.
После аварии сотрудники ритуальной службы в экстренном порядке вызвали резервную машину, чтобы перенести в неё гроб.
Напомним, 26 июля 2021 года в Екатеринбурге из-за трёх перекрытых полос в связи с ремонтом дороги автомобилисты встали в огромную пробку на Кольцовском тракте. Многим пришлось стоять более часа.