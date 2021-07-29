На воду опускается пепел: екатеринбургские туристы рассказали о пожаре в Турции

На данный момент в районе Манавгата в турецкой провинции Анталья бушуют лесные пожары. Второй день местные жители и отдыхающие сообщают, что населенные пункты находятся в дыму.

По словам жителя Екатеринбурга Бориса, 29 июля из отелей начали эвакуировать людей. Он отметил, что первые клубы дыма появились днем 28 июля. Мы плавали в море, когда на воду стали опускаться хлопья из пепла. Появились пожарные вертолеты и самолеты, частота их пролетов над береговой линией увеличивалась с каждым часом,рассказал Борис. По его словам, на данный момент в Турции люди не паникуют, так как считают, что ситуация под контролем властей. Несмотря на то, что отель уральца удален от эпицентра пожара, запах гари все равно ощущается. Также на отдыхе туристов сказалось отмена экскурсий и самостоятельных поездок по побережью. Им рекомендуется оставаться в отеле, сообщает Е1. Вчера был сильный запах, пропахла даже одежда, в которой ходили весь день, сегодня у нас нормально,подчеркнул турист. Напомним, 25 июля в районе 19.00 во время отдыха в Турции фотограф из Первоуральска спас двух тонувших подростков в районе Кемера. Уралец полагает, что ребята не заметили, как зашли на глубину. На отдыхе в Турции свердловский фотограф спас двух тонувших подростков

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