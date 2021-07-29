Напугавшего женщину с ребенком водителя на перекрестке в Нижнем Тагиле лишат прав

Мужчину, который едва не сбил женщину с ребенком на перекрестке улиц Сибирская — Ильича в Нижнем Тагиле во вторник 27 июля, лишат водительских прав. Он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

Водитель автомобиля «ВАЗ 21074», попавший в ДТП на улице Ильича, 75 в Нижнем Тагиле 27 июля около 13.00, напугав при этом прохожих — девушку с коляской, привлечен к административной ответственности. Водитель не справился с управлением и допустил наезд на препятствие — дорожный знак. В результате дорожной аварии пострадало транспортное средство, сам водитель цел. На место выезжали сотрудники ГИБДД, которые установили, что водитель «ВАЗа» — мужчина 1946 года рождения. Мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования, так же, как и отдачи письменных пояснений об обстоятельствах и причинах ДТП. На основании действующего законодательства водитель был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 12.26 (Отказ от прохождения процедуры освидетельствования), рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Там отметили, что эта статья приравнивается к санкциям, применяемым в отношении водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Это значит, что мужчину ждет суд и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Ранее данный водитель привлекался к ответственности за нарушение ПДД — превышение скоростного режима — в июле 2020 года. Напомним, водитель отечественной легковушки попал в ДТП и едва не сбил женщину с коляской днем 27 июля на перекрестке улиц Сибирская — Ильича в Нижнем Тагиле. Его поведение за рулем и после аварии напугало проходящих в этот момент мимо места происшествия женщину с маленьким ребенком в коляске. Нетрезвый водитель чуть не сбил женщину с коляской на Вагонке в Нижнем Тагиле

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