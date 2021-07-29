Нетрезвый водитель чуть не сбил женщину с коляской на Вагонке в Нижнем Тагиле

Водитель автомобиля, пребывавший в нетрезвом состоянии, попал в ДТП и едва не сбил женщину с коляской. Инцидент случился в Нижнем Тагиле на перекрёстке улиц Сибирская — Ильча 27 июля 2021 года.

Женщина, шедшая по улице с коляской, стала переходить дорогу по пешеходному переходу. Увидев, что слева от неё несётся машина, при этом скорость езды не снижается, она остановилась. Водитель в это время начал поворачивать, так и не снижая скорость. По словам женщины, подписчицы группы «ЧП Нижний Тагил», продолжая движение, он налетел на бордюр, отчего автомобиль подскочил вперёд. После этого, по словам женщины, водитель сбил знак «пешеходный переход», налетел на ещё один бордюр и улетел на тротуар. Очевидица, увидев, что он летит на неё, выбежала на дорогу. Водитель начал газовать назад, но ему это не удавалось. Вскоре к нему подошли сотрудники ДПС и, вытащив у него ключи из замка зажигания, вытащили и водителя. Женщина, едва не ставшая жертвой аварии, рассказала, что он еле стоял на ногах. Напомним, 14 июля 2021 года в Тюмени водитель «ГАЗели» сбил девушку с двумя детьми, гулявшую по дворовой территории. В результате аварии женщина получила ушибы, а её детей доставили в больницу. По словам водителя, он ехал задним ходом и не заметил пешеходов. Женщину с детьми протаранил задним ходом водитель «ГАЗели» на Урале

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