Нуждающаяся в медпомощи девочка-подросток пропала в Сухом Логу

16-летняя Наталья Лешукова пропала в Сухом Логу. Последний раз о местонахождении подростка сообщалось 21 июля.

На момент пропажи Наталья была одета в черную спортивную кофту, черные джинсы и светло-голубые кроссовки, пишет поисковый отряд «Лиза Алерт». Приметы девочки: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и темно-русые волосы. Также подросток нуждается в медицинской помощи. Если вам что-то известно о местонахождении Натальи, сообщите руководителю поискового отряда по телефону +79022749500. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт» Напомним, полицейские Нижнего Тагила устанавливают местонахождение 56-летней Ирины Завьяловой из поселка Малая Лая, которая пропала 9 июля. В этот день женщина уехала на работу. При странных обстоятельствах в Нижнем Тагиле пропала женщина-дворник

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