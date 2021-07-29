Нуждающаяся в медпомощи девочка-подросток пропала в Сухом Логу

Нуждающаяся в медпомощи девочка-подросток пропала в Сухом Логу
Нуждающаяся в медпомощи девочка-подросток пропала в Сухом Логу
Сегодня, 21:48ПроисшествияФото: pixabay
16-летняя Наталья Лешукова пропала в Сухом Логу. Последний раз о местонахождении подростка сообщалось 21 июля.

На момент пропажи Наталья была одета в черную спортивную кофту, черные джинсы и светло-голубые кроссовки, пишет поисковый отряд «Лиза Алерт». Приметы девочки: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и темно-русые волосы.

Также подросток нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-то известно о местонахождении Натальи, сообщите руководителю поискового отряда по телефону +79022749500.

Фото:поисковый отряд «Лиза Алерт»

Напомним, полицейские Нижнего Тагила устанавливают местонахождение 56-летней Ирины Завьяловой из поселка Малая Лая, которая пропала 9 июля. В этот день женщина уехала на работу.

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