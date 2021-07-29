Парашютист спрыгнул с высотки и врезался в автомобиль в Екатеринбурге

Бейсджампер врезался в припаркованную у здания машину после прыжка с парашютом с высотки в жилом комплексе «Светлый» в Екатеринбурге.

Видео полета бейсджампера с высотки в жилом комплексе «Светлый» было опубликовано пользователем под ником maxsolomein в Instagram. По словам очевидца, парашютист летел над парковкой и при приземлении врезался в один из автомобилей. От удара сработала сигнализация. Сам экстремал не пострадал. Как отметил автор видео переживал, бейсджамперы прыгают с парашютами с высоток этого жилого комплекса в Екатеринбурге постоянно. Напомним, в конце мая 2021 года бейсджампера задержала охрана бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге, тем самым предотвратив прыжок с крыши. Экстремал был в итоге передан полиции. Бейсджампера задержала охрана бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге

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