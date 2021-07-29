Под предлогом покормить кошку заманивал к себе мальчиков педофил из Нижнего Тагила

Под предлогом покормить кошку заманивал к себе мальчиков педофил из Нижнего Тагила
Под предлогом покормить кошку заманивал к себе мальчиков педофил из Нижнего Тагила
Сегодня, 15:19ПроисшествияФото: 1МI
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила приговорил 49-летнего местного жителя к 21 году колонии за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних мальчиков.

Мужчина обвинялся в совершении сексуального насилия лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, а также в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов через интернет, сообщает АН «Между строк».

Сотрудники правоохранительных органов доказали 14 преступных эпизодов. Известно, что мужчина жил в районе ГГМ, а работал на УВЗ.

По словам следователя Тагилстроевского отдела Следственного комитета Александра Гаммершмидта, сотрудники отдела «К» МВД вышли на преступника в 2019 году. В январе 2021 года дело направили в суд.

Также Гаммершмидт сообщил, что мужчина знакомился с подростками в социальных сетях под вымышленным именем, входил к ним в доверие, а потом приглашал к себе. К примеру, одного 12-летнего мальчика он позвал покормить кошку.

Когда мальчики приходили к нему домой, мужчина вступал с ними в половую связь. В некоторых случаях это было по обоюдному согласию, но чаще с применением насилия. Также он вёл переписки с подростками интимного характера, просил их снять для него откровенные видео, которые потом выкладывал в интернет.

Гаммершмидт добавил, что подсудимый всё отрицал, отказывался подписывать документы, несколько раз менял адвоката, вёл себя конфликтно. Психолого-психиатрическая экспертиза, которая проводилась два раза, признала его вменяемым, но с отклонениями по части сексуального влечения к подросткам.

Приговор в законную силу не вступил. Мужчина собирается обжаловать его в суде высшей инстанции.

Напомним, в июне 2021 года в Березовском полицейские во время патрулирования района обнаружили 6-летнюю девочку в гаражах, которую удерживал взрослый мужчина и трогал за интимные места. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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