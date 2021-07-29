Под предлогом покормить кошку заманивал к себе мальчиков педофил из Нижнего Тагила

Когда мальчики приходили к нему домой, мужчина вступал с ними в половую связь. В некоторых случаях это было по обоюдному согласию, но чаще с применением насилия. Также он вёл переписки с подростками интимного характера, просил их снять для него откровенные видео, которые потом выкладывал в интернет.