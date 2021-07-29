Под предлогом покормить кошку заманивал к себе мальчиков педофил из Нижнего Тагила

Мужчина обвинялся в совершении сексуального насилия лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, а также в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов через интернет, сообщает АН «Между строк».
Сотрудники правоохранительных органов доказали 14 преступных эпизодов. Известно, что мужчина жил в районе ГГМ, а работал на УВЗ.
По словам следователя Тагилстроевского отдела Следственного комитета Александра Гаммершмидта, сотрудники отдела «К» МВД вышли на преступника в 2019 году. В январе 2021 года дело направили в суд.
Также Гаммершмидт сообщил, что мужчина знакомился с подростками в социальных сетях под вымышленным именем, входил к ним в доверие, а потом приглашал к себе. К примеру, одного 12-летнего мальчика он позвал покормить кошку.
Когда мальчики приходили к нему домой, мужчина вступал с ними в половую связь. В некоторых случаях это было по обоюдному согласию, но чаще с применением насилия. Также он вёл переписки с подростками интимного характера, просил их снять для него откровенные видео, которые потом выкладывал в интернет.
Гаммершмидт добавил, что подсудимый всё отрицал, отказывался подписывать документы, несколько раз менял адвоката, вёл себя конфликтно. Психолого-психиатрическая экспертиза, которая проводилась два раза, признала его вменяемым, но с отклонениями по части сексуального влечения к подросткам.
Приговор в законную силу не вступил. Мужчина собирается обжаловать его в суде высшей инстанции.
Напомним, в июне 2021 года в Березовском полицейские во время патрулирования района обнаружили 6-летнюю девочку в гаражах, которую удерживал взрослый мужчина и трогал за интимные места. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.