Подростка затянуло в конвейерную ленту на кирпичном заводе под Нижним Тагилом

Подростка затянуло в конвейерную ленту на кирпичном заводе под Нижним Тагилом
Подростка затянуло в конвейерную ленту на кирпичном заводе под Нижним Тагилом
Сегодня, 11:11ПроисшествияФото: 1МI
15-летнего подростка затянуло в движущиеся и вращающиеся элементы хвостовой части конвейера № 6. Это случилось в помещении шихтозапасника производственного цеха ООО «Кушвинский кирпичный завод» в посёлке Осоко-Александровский 2 июля 2020 года.

В ходе проверки прокуратуры Кушвы было установлено, что молодой человек приступил к выполнению своих трудовых обязанностей с 25 июня 2020 года с разрешения директора завода.

Трудовой договор между работодателем ООО «Кушвинский кирпичный завод» и погибшим заключён не был. Подросток работал до 2 июля 2020 года, вплоть до несчастного случая, сообщает пресс-служба прокуратуры Кушвы.

Сотрудники прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего директора завода. Ему было предъявлено обвинение в нарушении требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

Факт трудовых отношений между погибшим и ООО «Кушвинский кирпичный завод» установлен в судебном порядке по иску кушвинского прокурора. Дело направили в Кушвинский городской суд.

Напомним, 26 июня 2021 года во время работы на шахте «Южная», принадлежащей нижнетагильскому ВГОКу, в городе Кушва погиб 42-летний составитель вагонов. Из-за нарушения правил безопасности рабочего ударил вагон. От удара у мужчины размозжило голову, вследствие чего он скончался. Следственным отделом СК Кушвы было возбуждено уголовное дело.

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