Полицейский спас плачущего 2-летнего малыша без родителей в Нижних Сергах

Заместитель командира взвода Нижнесергинского ОВО, идя утром на работу, обратил внимание на 2-летнего ребёнка, который шёл по улице Мира вдоль проезжей части. Это случилось 28 июля 2021 года.

Сотрудник полиции подошёл к мальчику, чтобы узнать, почему он гуляет возле проезжей части без родителей. Обуви на нём не было, а одет был только в футболку и подгузник. На улице было прохладно, и ребёнок мог замёрзнуть, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области. Ребёнок, продолжая плакать, не ответил, почему он один. Тогда мужчина посадил мальчика в машину, чтобы он согрелся, и сообщил дежурному о потерявшемся ребёнке. Кроме того, он попросил вызвать инспектора по делам несовершеннолетних. После этого сотрудник ОВО решил поискать родителей в ближайших домах, попросив двух местных жительниц, которые шли мимо машины с козами со стороны реки, посмотреть за ребёнком. Оказалось, этот ребёнок является сыном одной из этих женщин. Женщина предъявила правоохранителю и прибывшему инспектору документы, которые подтверждали, что она является матерью мальчика. Напомним, в июне 2021 года участковый и стажёр отдела полиции спасли двух 10-летних школьников, тонущих в реке в Сухом Логу. Когда мужчины заметили детей, они уже уходили с головой под воду. Спасённых детей отвели к находящимся неподалёку родителям. Двух тонущих в реке детей спас участковый в Сухом Логу

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