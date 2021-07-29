Пощечину за проезд без маски получила екатеринбурженка в трамвае

Неизвестный мужчина ударил по лицу пассажирку трамвая в Екатеринбурге за то, что она ехала без маски.

По словам девушки, мужчине, вошедшему в трамвай на остановке «Маневровая», не понравилось отсутствие индивидуального средства защиты на ней. Он поднял руку на пассажирку со словами: «Где маска?». Инцидент случился вечером 28 июля, когда женщина ехала с «Семи ключей». Я сначала даже не поняла, что произошло, как такое может быть? Встала и говорю: «Как вы такое себе позволяете? У вас у самого маска висит на подбородке!» Он мне грубо отвечал, в трамвае даже люди стали возмущаться, рассказала екатеринбурженка Е1. Она отметила, что вскоре мужчины вышел из трамвая. В полицию по данному происшествию девушка обращаться не стала. Напомним, в лагере «Чайка» в Свердловской области у нескольких сотрудников подтвердились тесты на коронавирус, из-за чего целый отряд отправился домой, а начало четвертой и пятой смен перенесено на неделю. Из-за заболевших сотрудников целый отряд отправился домой из уральского лагеря

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